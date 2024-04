Padovani: "Stagione troppo complicata"

2

(4-3-3): Brusca 6.5, De Lorenzo 6 (26’ st Golia sv), Ferrani 6.5, Angelilli 6 (21’ st Senesi 6), Onazi 6, Verna 6.5 (35’ st Lapenna sv), De Silvestro 6, Filippini 6, Ribaudo 6 (21’ st Ferrante sv), Mascella 6.5, Ortolini 6 (14’ st Tounkara sv). A disp. Cultraro, Olivieri, Bolo, Cattaneo. All. Mollo 6 (Pagliarini sq.)

FANO (3-5-2): Guerrieri 6, Riggioni 6.5, Allegrucci 6 (35’ st Pensalfini sv), Urbinati 6, Mancini 6, Dubaz 6, Ricci 6 (19’ st Antonioni sv), Zanni 6 (19’ st Rovinelli sv), Padovani 6, Gonzalez 6.5, Coulibaly 6 (3’ st Pierfederici 6). A disp. Piersanti, Saponaro, Roberti, Malshi, Biagioni. All. Manoni 6.

Arbitro: Toselli di Gradisca d’Isonzo 6. Reti: 29’ pt Ferrani, 36’ st Senesi.

Note: spettatori 1.100 circa. Amm: Brusca, De Silvestro, Golia, Allegrucci. Angoli: 6-5, recupero: 1’+ 5’.

Ad Avezzano si è materializzato l’incubo. L’Alma doveva vincere, ma è arrivata la 14ª sconfitta di una stagione travagliata finita peggio. A fine gara squadra a rapporto dai tifosi, che hanno contestato duramente il presidente Guida. Il Fano parte bene: al 20’ sfiora il gol con Mancini di testa, Brusca compie un miracolo. L’Avezzano passa al 29’: l’ex difensore granata Ferrani sotto porta batte Guerrieri. L’Alma reagisce e due minuti dopo Riggioni di testa non centra la porta. Nella ripresa il Fano moltiplica gli sforzi per pareggiare. Al 7’ ci prova Gonzalez senza esito e al 21’ un indomito Riggioni conclude alto da buona posizione. Manoni inserisce Antonioni e Rovinelli che velocizzano il gioco. Al 24’ ancora Gonzalez da fuori ma Busca compie un altro miracolo. Nel momento di massimo sforzo del Fano arriva il raddoppio: Senesi che da 25 metri sorprende Guerrieri. E’ il gol del ko per l’Alma, che centra l’incrocio dei pali al 48’ con Pierfederici. Al rientro il tecnico Manoni è visibilmente scosso e non parla, l’unico che lo fa è Padovani:"Siamo dispiaciuti eravamo venuti per vincere. Abbiamo tenuto botta sull’1-0, ma col raddoppio ci si è spenta la luce. Dispiace per questa retrocessione diretta, ma la stagione è stata troppo complicata. Pensavano di raddrizzarla in corsa. Usciamo distrutti da questa gara. Chiediamo scusa a tutti, in primis ai nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuto".