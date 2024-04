‘Pala Campus’, ci siamo. Sarà all’avanguardia

Sono terminati, a San Lorenzo in Campo, i lavori di realizzazione del ‘Pala Campus’, la nuova maxi palestra costruita dall’amministrazione comunale in via Pietro Nenni, vicino all’edificio della scuola secondaria di primo grado e all’asilo nido. Un impianto che ha una superficie di ben 900 metri quadrati, con tribune ritraibili (che all’occorrenza possono essere spostate per garantire maggiore spazio sull’area attorno al perimetro di gioco), dotato di un impianto fotovoltaico da 20 kilowatt per l’elettricità e di un solare termico per l’acqua calda sanitaria che, insieme, garantiranno un abbattimento dei costi sulle bollette rispetto ad un’analoga struttura priva di questi dispositivi di oltre il 60%.

L’inaugurazione, che sancirà la fruibilità della palestra, nel rispetto delle regole sulla campagna elettorale, non avverrà in questi giorni ma è programmata per le settimane immediatamente successive all’appuntamento con le urne dell’8 e 9 giugno. Pertanto, il ‘Pala Campus’ sarà funzionante fra poco più di un mese e mezzo. Una bella notizia per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado e anche per le associazioni sportive del territorio, tra cui il ‘Taekwondo San Lorenzo’ e la ‘Laurentina Volley’ le cui ragazze della rappresentativa maggiore hanno conquistato proprio lo scorso weekend la promozione in serie ‘D’ e che dalla prossima stagione potranno contare per gli allenamenti e le gare interne su questo nuovo maxi impianto. La costruzione della struttura, iniziata a giugno 2020, ha richiesto un investimento complessivo di 1milione e mezzo; due terzi del quale finanziati attraverso un bando del Miur e 500mila derivanti dal bilancio comunale.

La progettazione e la direzione dei lavori sono state firmate dall’architetto Antonio Vecchi dell’Interstudio di Pesaro. Di quest’importante opera a San Lorenzo in Campo si parlava da oltre 30 anni e ora, finalmente, è diventata realtà, andando a colmare una grande lacuna, visto che l’unica palestra del paese era fino ad oggi quella di via Montessori, molto più piccola e priva di tribune. L’impianto non darà risposte solamente alle esigenze degli alunni e degli sportivi. Vanta, infatti, anche le autorizzazioni necessarie per ospitare eventi di pubblico spettacolo, essendo stata concepita come luogo al chiuso con ampia capienza e anche come sito di emergenza e protezione civile in caso di calamità.

Sandro Franceschetti