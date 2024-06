Passaggi Festival chiude con numeri record

Chiude oggi la 12a edizione di Passaggi Festival, manifestazione che ha battuto ogni record di pubblico. Filosofia e storia, benessere personale e intelligenza artificiale, economia, politica, scienza, graphic novel, saggistica: gli appuntamenti con l’assenza, causa motivi famigliari, di Alessandra Mussolini. Giusella Finocchiaro, docente di Diritto di Internet e social media, presenta "Intelligenza artificiale. Quali regole?" (Il Mulino) in dialogo con Leonardo Acquafondata (ex Chiesa S. Francesco, ore 18.30). Per la rassegna "I sandali del filosofo", Armando Massarenti giornalista culturale e filosofo della scienza, illustra "Come siamo diventati stupidi. Una immodesta proposta per tornare intelligenti" (Guerini e Associati).

L’autore conversa con Carolina Iacucci, critica letteraria e Giovanni Belfiori, giornalista e direttore di Passaggi Festival (Chiostro ex Benedettine, 19.30). Si passa alla storia con "Il Maestro dell’eleganza" (Baldini + Castoldi) di Gianluca Conti, sull’imprenditore marchigiano nel settore abbigliamento Torello Latini, che dialogherà con Nando dalla Chiesa e Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione cultura della Camera di Deputati (ex Chiesa S. Francesco ore 19.30). Alla Me.Mo. Andrea Ferraris (ore 19.30), illustratore e fumettista, presenterà "Temporale" (Oblomov Edizioni) e alle 21.30, premiazione del concorso "Una Lettura fra le Nuvole" in collaborazione con "La Lettura" del Corriere della Sera alla vincitrice Lara Ineschi, in arte Lara Aayna. Poi si chiuderà con Mario Natangelo (ore 22.00) e il suo fumetto "Cenere. Appunti di un lutto" (Rizzoli).

In piazza XX Settembre alle 21.00 al posto di Alessandra Mussolini ci sarà Nico Acampora (prima previsto al Pincio) educatore e fondatore del progetto PizzAut e co-autore insieme ad Elisabetta Soglio di "Vietato calpestare i sogni. La straordinaria storia di PizzAut e dei suoi ragazzi" (Solferino) che converserà con il giornalista Paolo Notari. Previsto l’interpretariato LIS. La rassegna "Arte, una storia per tutti" si concluderà con l’accademico dei Lincei Carlo Vecce, che parlerà di: "Leonardo, la vita. Il ragazzo di Vinci, l’uomo universale, l’errante" (Giunti) con Marta Paraventi, storica dell’arte (ex Chiesa S. Francesco, 21.30). Per i saggi di economia Francesco Tundo, docente di diritto tributario, converserà sul suo libro, "La riforma tributaria. Il metodo Matteotti" (Bologna University Press) con Gianni La Bella, docente all’Università di Modena e Nando dalla Chiesa (Chiostro ex Convento delle Benedettine, 21.30).

L’attore e presentatore Ludovico Tersigni (Pincio, 22.30) presenterà il suo primo romanzo "Ci vediamo oltre l’orizzonte" (Rizzoli). Incontro finale in piazza con Rita Cucchiara (ore 22.30) docente di Ingegneria Informatica ed esperta di AI per il ‘discorso notturno’ conclusivo sul tema 2024 "L’Errore e l’Artificio".