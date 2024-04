Piagge, Di Stanislao presenta il suo libro

La sala espositiva dell’Ipogeo di Piagge ospiterà domani alle 18 un interessante incontro con Augusto Di Stanislao, sociologo, ex parlamentare, che presenterà il proprio libro ‘MaledettaMente, la poesia ri-scrive la follia’. L’evento è organizzato dall’assessorato comunale alla cultura di Terre Roveresche, in collaborazione con la Pro Loco Piagge. Augusto Di Stanislao, abruzzese, Deputato della Repubblica nella XVI Legislatura (dal gennaio 2009 al marzo 2013), è anche psicologo e psicoterapeuta.

Si è formato alla Scuola di Terapia Familiare e Relazionale diretta da Luigi Cancrini e ha seguito seminari specialistici e workshop con Maria Grazia Cancrini, Lieta Harrison e Salvador Minuchin, partecipando a convegni nazionali e internazionali. E’ docente in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione e in Clinica dell’attaccamento all’Università dell’Aquila e ha scritto e relazionato su temi inerenti sanità, salute mentale e ottica sistemico-relazionale. Oltre a ‘MaledettaMente’, ha pubblicato ‘Energia Vitale, riflessioni green in un mondo grey’ (2016); ‘Per una psicologia del creato, la dimensione relazionale del rapporto tra uomo e natura’ (2020); ‘Controvento, riflessioni sull’adolescenza’ (2022) e ‘Amore amaro, la vita, le relazioni, i sentimenti, le emozioni’ (2024). Nell’appuntamento di domani dialogherà con lui l’assessore comunale alla cultura di TerreRoveresche, Claudio Patregnani.

s.fr.