Poi si aprono due strade: iscrizione o ripescaggio

Iniziati ieri i pagamenti delle prime pendenze ai giocatori granata che avanzano cinque mesi di stipendio da parte del presidente Salvatore Guida. I primi ad essere convocati in società sarebbero stati gli under, quindi in un secondo momento dovrebbe toccare anche agli "anziani", vale a dire a giocatori come Urbinati, Guerrieri, Padovani, Gonzalez. In mezzo ci dovrebbero essere anche le liquidazioni degli altri tesserati, tra cui lo staff tecnico a cominciare dall’ultimo allenatore granata Manolo Manoni per finire ad Omar Manuelli che è stato direttore dell’area tecnica per breve tempo e solo nell’ultima parte della stagione. Bisognerà adesso vedere se tutti i giocatori accetteranno le proposte del presidente Guida che ha bisogno di avere le liberatorie dei tesserati per poter pensare di presentare domanda di ripescaggio in Serie D. Se anche uno solo degli atleti non accettasse di firmare, aprendo una vertenza economica con la società di via Toscanini, ciò renderebbe impossibile qualsiasi operatività dell’Alma per la prossima stagione. Ecco perché la fase che riguarda il saldo delle pendenze economiche con i suoi tesserati assume per il presidente Salvatore Guida un’importanza fondamentale nel quadro della pianificazione della prossima stagione. Fino ad oggi non si conoscono anche le scadenze sia per l’iscrizione in Eccellenza sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di ripescaggio, ma è chiaro che la società granata dovrà farsi trovare pronta per non perdere nessuna possibilità. In una eventuale graduatoria dei ripescaggi del Girone F, l’Alma dovrebbe essere prima, superando il Tivoli che ha disputato e perso i playout, in virtù del suo curriculum storico, del bacino d’utenza e del fatto di non essere mai fallita.

Russo. L’ex patron del Fano Mario Russo, che è a tutt’oggi proprietario dell’Accademia Granata, starebbe pensando di entrare nell’Aquila Calcio, dopo aver già sponsorizzato la società abruzzese nell’ultima parte del campionato. L’imprenditore casertano aveva anche puntato l’occhio sulla Fermana, ma a spaventarlo sarebbe stato il debito accumulato dai canarini.

sil.cla.