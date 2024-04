Prg, pieno di proteste: "Vergognoso"

"Prg, la pagina più vergognosa di 10 anni di giunte Seri". I consiglieri di M5S, che in consiglio comunale hanno votato contro, criticano il nuovo Prg. "L’accelerazione dell’iter di adozione definitiva del Prg – affermano – con le 433 osservazioni smaltite nel giro di due commissioni e una manciata di consigli comunali, ne tradisce la vocazione elettorale. I pasticci dei regolamenti ci hanno costretto a rivolgerci al Prefetto per tentare il ripristino della decenza. All’esito di questa maratona, l’unico miglioramento, del tutto tardivo, consiste nel divieto di monetizzare i parcheggi in una vasta area urbana: questa misura potrebbe contrastare il fenomeno di sostituzione delle villette in palazzine di appartamenti, che ha portato a saturazione diversi quartieri. Fuori da ogni logica è poi la previsione di zone B3: nuove edificazioni in aree extraurbane che, secondo la Provincia, rappresentano una seria minaccia al territorio agricolo, in virtù di un modello di sviluppo appartenente al passato’". Il secondo obiettivo mancato, per M5S, "è la pretesa centralità della città pubblica massacrata dal caso dell’ex zuccherificio (foto). Le originarie previsioni del documento facevano tesoro di un percorso partecipativo portato avanti proprio dalla prima giunta Seri: tutto questo, frutto di consulenze costate centinaia di migliaia di euro, è stato buttato all’aria nel momento in cui i proprietari dell’area hanno proposto un comparto produttivo. Il privato ordina, la giunta Seri esegue".

an. mar.