Quando lo sport non ha età. A Orciano si ’Giocainsieme’

Sport e divertimento all’insegna dell’inclusività, con la partecipazione condivisa di tre generazioni, dagli alunni della scuola primaria del Comprensivo ‘Gio’ Pomodoro’ ai nonni della casa di riposo ‘Merlini Ciavarini Doni’, passando attraverso i ragazzi che frequentano 10 centri socio riabilitativi delle province di Pesaro-Urbino e Ancona e la Co.Ha.La. (Cooperativa Handicap e Lavoro). Domani, dalle 9,30, al campo sportivo di Orciano si terrà l’11ª ‘Giocainsieme’, organizzata dal centro educativo diurno ‘Il Mosaico’, con la compartecipazione del Comune di Terre Roveresche, dell’Ambito Sociale 6 e del Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazione con la Pro Loco di Orciano e la scuola primaria, e il contributo della Bcc del Metauro.

A sfidarsi nel bowling, nei tiri a canestro, nella corsa, nel lancio del vortex, nel getto del peso e in numerose altre discipline saranno, accanto ai ragazzi del ’Mosaico’, gli utenti di altri nove Cser; ‘Villa Evelina’ di Lucrezia, ‘Le Ville’ di Montefelcino, ‘Margherita’ di Pergola, ‘Don Aldemiro Giuliani’ di Mondolfo, ‘L’Aquilone’ di Mondavio, ‘Itaca’ e ‘Casa Penelope’ di Fano, e ‘Il Casolare’ e ‘L’Arena’ di Senigallia, più i portacolori della ‘Co.Ha.La’ e gli ospiti della locale casa di riposo, per un totale di oltre 160 atleti. Nelle vesti di aiuto arbitri e supporter, i bambini delle classi III, IV e V delle ‘elementari’, per quella che si annuncia una festa intergenerazionale da vivere con contagioso entusiasmo.

Le premiazioni (nel 2023 ad aggiudicarsi la coppa ‘Giocansieme’ sono stati gli alfieri di ‘Villa Evelina’) sono previste per le 12,30; dopodiché, gustoso pranzo per tutti, preparato dai volontari Pro Loco. "Questa iniziativa – sottolinea il sindaco Sebastianelli – è un autentico vanto per il nostro territorio, frutto della collaborazione tra realtà sociali, scolastiche e associative, alle quali rivolgo il ringraziamento dell’intera amministrazione".

Sandro Franceschetti