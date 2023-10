Il record delle suore francescane di Fano: cento anni a educare i bimbi

Fano, 11 ottobre 2023 – Un secolo di vita per la scuola dell’infanzia San Marco, in via Nolfi, e per la comunità fanese delle suore Francescane Missionarie di Gesù Bambino che gestiscono l’istituzione scolastica dal 1923. Un secolo di storia, che si intreccia con quello della città, che parte negli anni ‘20 del ‘900 per iniziativa dell’allora parroco di San Marco don Luigi Baiocchi e di Maria Terenzi, poi diventata suora nel 1924.

Proprio Maria Terenzi anni prima aveva già iniziato a riunire i bambini del quartiere. A raccogliere materiale sulla scuola e sulla chiesa di San Marco è stata la professoressa Rossella Tacchi studiosa di Fano. Inizialmente l’asilo fu chiamato "Casa della madonna per i bambini" e "aveva lo scopo – scrivono sul loro sito le suore – di accogliere i bambini e rispondere alle esigenze socio-ambientali e delle giovani e numerose famiglie del quartiere". In quegli anni molte madri lavoravano periodicamente nelle filande cittadine e i bambini, in loro assenza, avevano bisogno di essere seguiti e di avere un punto di riferimento.

Maria Terenzi, originaria di Milano ma residente a Fano, cominciò ad occuparsi dei bambini del quartiere con l’aiuto del parroco don Luigi che mise a disposizione uno dei locali della parrocchia. Visto il numero crescente di bambini e la volontà di ampliare il servizio con il dopo scuola per i ragazzi più grandi, Maria Terenzi e don Luigi chiesero ed ottennero l’aiuto delle suore Francescane.

Accoglienza, educazione e insegnamento sono proseguite nel corso dei decenni "rispondendo ai bisogni del territorio" e "con la vicinanza e la stima delle famiglie". L’attività scolastica continua tuttora e la scuola dell’infanzia San Marco attualmente ospita 40 bambini, con due sezioni per la scuola dell’infanzia e una sezione primavera (per i piccoli di 2-3 anni).

“Siamo sei suore – spiega la madre superiora suor Maria Rita Di Giacinto – 3 insegnanti laiche e la cuoca". Proprio per celebrare il traguardo dei 100 anni – l’attività scolastica è stata sospesa solo dopo il terremoto del 1930 – le suore hanno organizzato due momenti di incontro per il 27 e il 28 ottobre: il primo appuntamento è per venerdì 27, alle 21, nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone, con il vescovo Andrea Andreozzi e la madre superiora generale, suor Lilia Agnese Contini.

Durante la serata sarà proiettato un video sulla storia della scuola e ci saranno alcune testimonianze.

Il giorno successivo, sabato 28 ottobre, alle 16.30, è in programma nella basilica di San Paterniano, alla presenza di tutte le autorità, la messa presieduta dal vescovo Andreozzi a cui seguirà un rinfresco nel chiostro. Per Stefano Pollegioni di Udc "l’Amministrazione comunale dovrebbe farsi carico della grande festa che le suore stanno organizzando. Spetta all’istituzione di governo della città dimostrare la gratitudine e la riconoscenza dei fanesi per tutto il bene che le suore di Gesù stanno facendo e hanno fatto alla nostra comunità. Cento anni al servizio della città (tra l’altro sempre nella stessa sede di via Nolfi 77, ndr) sono un grande traguardo che merita di essere festeggiato anche dall’Amministrazione comunale".