Restaurata la chiesa di San Filippo Neri: diverrà polo culturale

Una piccola chiesa rurale dedicata a San Filippo Neri costruita nel 1724 nelle campagne di Mezzanotte, che nel corso dei secoli è diventata inagibile per il crollo parziale della volta e delle lesioni alle strutture portanti, è tornata all’antico splendore grazie a un intervento di restauro e oggi alle 17.30 si svolgerà l’inaugurazione. Fatta erigere dalla nobile famiglia pergolese Ferranti, ora appartiene all’imprenditore Luca Angelucci, che ha dato vita ai lavori finanziati in parte dalla Regione Marche. A curare l’intervento, il gruppo composto dagli architetti Eleonora Fanesi e Marco Sciamanna e dall’ingegner Sergio Sciamanna. L’obiettivo è stato recuperare il bene e valorizzarlo attraverso la fruizione pubblica, individuando partner per la gestione del bene come le associazioni ‘Palazzo Bruschi’, ‘Mezzaria’ e ‘Casa Sponge’. Quest’ultima ha curato un’installazione artistica con dipinti di Angelo Bellobono che potrà essere ammirata oggi. Dopo l’inaugurazione, la messa in onore di San Filippo Neri, la cui festa ricorre proprio oggi.

Sandro Franceschetti