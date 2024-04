Ripavimentazione al traguardo. Montalfoglio più accogliente

Sono in gran parte terminati i lavori di ripavimentazione del centro storico della frazione laurentina di Montalfoglio, eseguiti grazie a due distinti bandi del Gruppo di Azione Locale Flaminia Cesano. Interventi per un totale di 225mila euro, cofinanziati al 70% dal Gal e per il restante 30% con fondi comunali. Secondo quanto riportato dal sindaco Dellonti e dall’assessore alle frazioni Bonifazi, mancano ancora alcuni dettagli e la conclusione della rampa di accesso al borgo, oltre all’arredo urbano, dopodiché su questa importante opera, che sta regalando un volto nuovo, decisamente più bello e accogliente, alla suggestiva Montalfoglio, potrà calare la parola ‘fine’. Un’opera che ha consentito di rimettere a nuovo piazza San Martino e diversi vicoli limitrofi alla stessa, in perfetta prosecuzione con l’intervento già avviato nel 2023, che si sta concludendo proprio in questi giorni, con la realizzazione del nuovo selciato sulla rampa di accesso al borgo a partire dagli storici lavatoi. Oltre alla pavimentazione, sono stati realizzati interventi sulla pubblica illuminazione e tutti i nuovi sottoservizi e reti, grazie alla collaborazione di Marche Multiservizi. Considerati anche i lavori alle mura e al bastione, interamente finanziati dal Ministero della Cultura e inaugurati a dicembre 2023, per Montalfoglio sono stati investiti circa 450mila euro, il grosso dei quali a fondo perduto.

s.fr.