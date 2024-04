Ritrovato morto nella sua abitazione

Un 49enne residente a Monte Porzio si è tolto la vita all’interno della propria abitazione, impiccandosi. Il corpo esanime dell’uomo, di professione operaio, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di lunedì dopo l’allarme lanciato da un suo collega, che gli aveva telefonato più volte, senza mai ricevere risposta, per sapere come mai non si fosse presentato al lavoro. Sul posto i vigili del fuoco (che sono entrati in casa da una finestra), i carabinieri di Monte Porzio e il personale del 118, i quali non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del 49enne.