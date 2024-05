Sabatucci ci crede:: "Torniamo a sognare"

di Sandro Franceschetti

Circa 400 persone, tra cui il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e l’assessore regionale Francesco Baldelli, hanno partecipato domenica alla presentazione della lista ‘Pergola nel cuore – ripartiamo da noi’ del candidato sindaco Diego Sabatucci. L’aspirante primo cittadino, classe ‘87 ma con un’esperienza ben radicata, ha detto: "La nostra squadra, affiatata e coesa, è un punto di forza imprescindibile che farà la differenza in una città che ha bisogno di tornare a sognare. Partiremo dalle cose semplici, come il decoro dei luoghi più frequentati dai pergolesi e dai turisti, sino al rilancio delle politiche per i giovani e lo sport. Riprenderemo il lavoro iniziato e realizzato nelle due amministrazioni comunali di ‘Pergola nel Cuore’ tra il 2009 e il 2019, che ha visto importanti opere pubbliche che hanno riqualificato il patrimonio della città e delle frazioni, con grande attenzione anche alle manutenzioni ordinarie di strade, vie e piazze. Vogliamo far ripartire anche i grandi eventi realizzati da ‘Pergola nel Cuore’, che hanno fatto da volano per l’economia, rendendo viva Pergola".

L’onorevole Baldelli, che fa parte della lista, ha rimarcato: "Sono stupito per l’accoglienza che tanti cittadini ci hanno riservato. Siamo un gruppo di persone appassionate e competenti, nato 15 anni fa, che oggi si appresta a rigovernare la città. Molti amici e famiglie intere hanno dimostrato con la loro presenza il forte desiderio di cambiamento che merita Pergola. E’ un impegno condiviso per completare, da Strasburgo a ognuno dei nostri comuni, passando per il governo della nazione e la giunta regionale, quella filiera istituzionale che si sta dimostrando vincente per le Marche".

Applaudito Acquaroli: "Con Francesco e Antonio Baldelli abbiamo iniziato insieme il nostro comune percorso politico che aveva, come suo obiettivo, quello di restituire dignità alla nostra terra e ai nostri borghi. Oggi siamo insieme al governo nelle Marche e in Italia con il medesimo obiettivo: rilanciare questa terra, per la quale stiamo investendo su turismo, infrastrutture e sanità".