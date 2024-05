San Costanzo, faccia a faccia fra i tre candidati

di Sandro Franceschetti

Fra i cinque comuni della Valcesano che si apprestano al voto amministrativo il clima più vivace si respira sicuramente a San Costanzo, non foss’altro per la presenza di tre candidati alla carica di sindaco, contro i due di Pergola, San Lorenzo e Monte Porzio e l’unico di Fratte Rosa. Ma a rendere l’aria frizzante c’è anche il grosso interesse, unito all’incertezza circa l’esito finale della competizione, che si percepisce fra i cittadini. Un interesse di cui si è fatto interprete il canale di informazione ‘Cerasa News 24’ in collaborazione con l’Associazione Area Servizi aps, che ha organizzato un confronto pubblico fra i tre aspiranti al massimo ‘scettro’ comunale.

L’appuntamento è per sabato pomeriggio alle 18 al campetto parrocchiale, con trasferimento all’adiacente teatrino in caso di maltempo. Ideato da Egiziana Santini e coordinato dal giornalista Matteo Itri, il confronto prevede una presentazione iniziale di 8 minuti concessa ad ognuno dei candidati e poi una serie di domande poste sia dal conduttore che direttamente dai cittadini, alle quali dovranno rispondere sempre tutti e tre i contendenti, che avranno naturalmente a disposizione lo stesso numero di minuti. Una ‘sfida’ che si annuncia interessante, vista la determinazione che emerge dalle parole dei diretti interessati, ai quali abbiamo chiesto che sensazioni stanno ricevendo dalla campagna elettorale in corso e chi sarà il vincitore alle urne.

"Sto vivendo un clima emozionante – sottolinea Milena Volpe della lista ‘Uniti per San Costanzo’ – a conferma che il mio programma ha l’integrazione di due anime: la cura della persona e la cura dei luoghi. Sul risultato sono fiduciosa; ce lo stiamo conquistando seriamente come squadra". "Ho sensazioni positive – afferma Domenico Carbone, della lista ‘Direzione futuro’ -. Le persone non sono contente dell’attuale amministrazione e molte vogliono altro. Chi vincerà? Spero che vinca San Costanzo e quindi il desiderio di vederla amministrata diversamente".

"Più passano i giorni, più si parla della nostra squadra – dichiara, da parte sua, Davide Bruscia, della compagine ‘San Costanzo protagonista’ -. Sul risultato sono speranzoso; quando faccio qualcosa lo faccio sempre con passione. Mi auguro che vinca il sindaco più capace nello spendere i soldi pubblici, che sono soldi di tutti i cittadini".