Sapori e aromi d’autunno. Bagno di folla al Codma. E applausi ai produttori

Bagno di folla, ieri al Codma di Fano, per l’inaugurazione della 36ª edizione di "Sapori e Aromi d’Autunno", un evento che è ormai diventato una tradizione e a sostegno del quale l’amministrazione Serfilippi ha previsto un raddoppio del contributo. Una mattinata cadenzata dal taglio del nastro, dall’esibizione della banda cittadina e dall’intervento del coro “Una scuola tra le Note” dell’istituto Tombari di Bellocchi. Presente il sindaco Luca Serfilippi a tagliare il nastro tricolore. Accanto a lui gli assessori Alberto Santorelli e Loredana Maghernino, il presidente del Consiglio comunale Francesco Cavalieri, l’assessore regionale Stefano Aguzzi, il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, il consigliere regionael Giacomo Rossi, Luciano Radini della Bcc, Elsa Ravaglia dell’Ast e Amerigo Varotti di Confcommercio Marche Nord. Presente, ovviamente, anche Giorgio Sorcinelli, direttore della manifestazione che ha sottolineato come la mostra-mercato sia "l’unico evento del territorio che unisce cibo, cultura e buone pratiche a tavola ad una grande attenzione per l’economia del comparto gastronomico, una delle più importanti della regione".

All’inaugurazione è seguito un momento ormai diventato tradizionale all’interno di Sapori e Aromi d’Autunno: Il premio Marche Nostre, riconoscimento conferito ad aziende, operatori ed esperti, distintisi nel campo della produzione e valorizzazione agro-alimentare marchigiana. In particolare hanno ricevuto il premio quest’anno: la famiglia Cerisoli del ristorante albergo "La Palomba" di Mondavio; il biologo marino Corrado Piccinetti; la Confraternita del Brodetto alla Fanese; Giuseppe Collesi delle Tenute Collesi (distillerie e Fabbrica della Birra) di Apecchio; Luciano Cecchini della Cooperativa Alberghi Consorziati di Fano.