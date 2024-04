Sarà un’Alma fino all’ultimo respiro. Nella tana dei lupi vietato cedere

Iniziato il conto alla rovescia per l’ultima trasferta di questo campionato del Fano in quel di Avezzano contro una formazione attualmente al quarto posto in classifica e che viene da due vittorie consecutive che hanno ridato entusiasmo all’ambiente biancoverde in vista dei playoff. All’Avezzano basta un punto per avere la matematica certezza di disputarli. Non ha queste sicurezze invece l’Alma che dovrà sudare fino all’ultimo secondo dei 180 minuti che ancora rimangono per agguantare la possibilità di giocarsi la salvezza ai playout, evitando così l’onta della retrocessione diretta. Possibilità che passano esclusivamente per un successo ad Avezzano, così come si era sperato domenica scorsa a Sora dove i granata hanno perso 2-1.

L’ultimo strascico di quella gara disgraziata per i colori fanesi sono le conseguenze degli insulti razzisti partita dalla tribuna all’indirizzo di Boubacar Coulibaly, espressioni che evidentemente sono state sentite anche dal direttore di gara il quale ha sospeso la gara per richiamare i dirigenti del Sora a prendere provvedimenti. Né il giocatore, né i compagni del Fano hanno abbandonato il campo per cui la gara è proseguita senza problemi. Il Giudice sportivo ha infatti punito pesantemente la società laziale infliggendole una gara a porte chiuse e la sanzione di 2.500 euro con la seguente motivazione: "Per avere, nel corso della gara, propri sostenitori rivolto espressioni dal contenuto discriminatorio per motivi di razza all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria che costringeva l’Arbitro a sospendere la gara per 5 minuti". Tornando alla trasferta di Avezzano, i Panthers Fano hanno organizzato un autobus per essere presenti e sostenere la squadra allo Stadio dei Marsi. "La certezza – scrivono - è che siamo nel punto più basso della storia granata con oltre un piede e mezzo nel baratro.

Ad oggi il futuro aldilà della categoria è tutt’altro che roseo ma ci sono tre motivi per sentirsi obbligati di venire ad Avezzano: per l’orgoglio di appartenenza per quella maglia ultracentenaria e il nostro gruppo all’ombra dei 50 anni; per poter dire, quando tutto questo sarà un brutto incubo e ci risveglieremo ‘Io ad Avezzano quella volta c’ero!’; per questi ragazzi che nonostante un presidente e tutti coloro che gli stanno presentando il fianco a diverso ruolo, stanno dando l’anima e la maglia sudata! Ad Avezzano chi ama davvero la maglia ed è orgoglioso di essere Panthers, non può mancare!".

Biglietti. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti è già attiva e terminerà alle 19,00 di sabato 27 aprile; il costo del biglietto è di 12 euro, e sarà possibile acquistarlo sulla piattaforma go2.it, inserendo come evento Avezzano-Alma Juventus Fano.