Serfilippi: "Una città cantiere". Lucarelli: "Abbiamo fatto tanto"

"Condividiamo le preoccupazioni e le critiche degli Alberghi Consorziati che lamentano come Fano sia un cantiere aperto e non si possono presentare in queste condizioni ai turisti". Per la lista civica Fano Cambia Passo di Luca Serfilippi "la città dal primo aprile deve essere tirata a lucido e in piena promozione sugli eventi. Invece chi è arrivato in città per il ponte del 25 aprile o chi lo farà per quello del primo maggio, troverà cantieri nelle aree sensibili, erba alta, strade dissestate. Per non parlare poi del grande investimento economico fatto per il Giro d’Italia per far trovare l’area dell’ex Rastatt con i lavori in corso". Replica Etienn Lucarelli di Noi Civiche Fano: "Dal presidente degli albergatori mi attenderei l’impegno per aumentare i servizi nelle strutture, magari lavorando insieme sui bike hotel, sui family hotel e su nuove aperture visto che dobbiamo mandare gente a dormire altrove durante i tornei di volley, il Carnevale e nel mese di agosto". E ancora: "In questi anni l’amministrazione è riuscita a portare 340 milioni di opere pubbliche, per realizzarle servono i cantieri. In aprile i turisti si spostano per il turismo outdoor, culturale e gastronomico, non certo per quello balneare. Ecco il perché della VisitCard che permette visite guidate alla città, rapporti con i borghi dell’entroterra (‘Valli a Scoprire’ ed ‘Itinerari della Bellezza’), percorsi bike e trekking".