Settimana della cultura al gusto dei ’tacconi’

Si è aperta lunedì sera, con la cerimonia di assegnazione del riconoscimento De.C.O. (la denominazione comunale di origine) ai ‘tacconi’, la settimana di Mondavio come co-capitale della cultura. Il programma ideato per la cittadina famosa per la sua Rocca roveresca griffata Francesco di Giorgio Martini, ha il titolo di ‘Mondavio… tra cultura e paesaggio’ per celebrare la cultura anche attraverso la bellezza della natura, dell’architettura storica e di chi ci abita, con le proprie peculiarità che sono pure gastronomiche. Si spiega così l’esordio con l’inserimento nel registro De.C.O. della ricetta dei ‘tacconi’, una specie di tagliatelle, più spesse e più strette, fatte con farina di fave e di grano in parti uguali, impastate con acqua e l’aggiunta di uova, che hanno suscitato la curiosità e l’appetito dei presenti alla cerimonia.

I ‘tacconi’ De.C.O. per l’intera settimana potranno essere degustati in tutti i ristoranti del comune, che proporranno ciascuno la propria versione in fatto di condimento. Per oggi, il programma prevede dalle 9 alle 12 i laboratori artistico didattici con i ragazzi delle scuole medie a cura di ProArt, l’associazione che ieri ha inaugurato la ‘Via degli artisti’ con tre istallazioni scultoree che rimarranno in modo permanente lungo via Bramante, arricchendo ancora di più il meraviglioso centro storico mondaviese. Sempre oggi, dalle 18 alle 20, al Chiostro Francescano, laboratorio gratuito di danza per unire le tradizioni musicali marchigiane alla danza contemporanea, che sarà riproposto tutte le sere fino a sabato. Domani mattina nuovo appuntamento con i laboratori artistico didattici insieme agli alunni della secondaria, mentre alle 18 al Chiostro andrà in scena l’incontro con l’autore Massimo Conti che presenterà il suo libro ‘Pinky in vespa’; e dalle 18,30, al bar Il Duca, largo al gusto con ‘Cosa c’è Dop’, aperitivo con le 5 denominazioni d’origine protetta della provincia.

Venerdì sera, dalle 18, animazione alla Rocca con possibilità di degustazione di prodotti tipici a tema rinascimentale, a cura del Gruppo Storico di Mondavio, che sarà protagonista anche sabato in centro dalle 17,30, seguito poi dallo spettacolo ‘Danzando memorie sul mare’. Domenica, nella frazione di Sant’Andrea di Suasa, dal mattino ‘Parole di Mezzeria’ e dalle 19 spettacolo musicale ‘Viva Verdi’. Programma completo e dettagli sulla pagina Fb del Comune.

Sandro Franceschetti