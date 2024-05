Sfilata d auto d’epoca e maxiparcheggio a Torrette

Dal raduno delle auto e moto d’epoca del primo maggio al grande parcheggio per 500 auto che sarà aperto a giugno. Torrette Promotion si prepara all’estate con la conferma dell’appuntamento di oggi di "Motori al Mare" e l’importante novità del parcheggio, pronto per la stagione estiva. Sarà un grande contenitore per 500 auto che Torrette Promotion metterà a disposizione gratuitamente per tutta l’estate di cittadini e turisti che frequentano la spiaggia di Torrette. L’ampio spazio, all’interno della lottizzazione Torroni, si trova a fianco del sottopasso e grazie alla sua posizione eviterà il pericoloso attraversamento della Statale 16. "Sarà una boccata d’ossigeno per questa zona – spiega il presidente di Torrette Promotion, Marco Battistelli, soprattutto il sabato e la domenica". Nell’area sono in corso piccoli lavori di adeguamento, ma il parcheggio aprirà a giugno.

Intanto stamattina sul lungomare di Torrette si ritroveranno vespe, auto e moto d’epoca per la 14esima edizione di "Motori al Mare", organizzata da Torrette Promotion. L’appuntamento è alle 8.45 su lungomare per le iscrizioni, poi colazione al Bar Four e alle 10 partenza per un breve giro panoramico con il colorato corteo delle auto e delle moto d’epoca. Tirate a lucido, come appena uscite dalla fabbrica, sfileranno le Giulia dell’Alfa Romeo, i diversi modelli di Lancia ma anche le mitiche Fiat 500 o le iconiche Vespe. In corteo anche auto di inizio ‘900 come la Fiat Musone. Alle 10.30 aperitivo al bar-ristorantino Renzoni e breve tappa alla gastronomia Cocina. Alle 11.45 si rientra sul lungomare di Torrette per l’esposizione delle auto che potranno essere ammirate da cittadini e turisti. Alle 12.45 pranzo al ristorante Stella Maris, a cui seguirà alle 15.30 la premiazione delle auto partecipanti. Finale in musica.

an. mar.