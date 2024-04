Sportello di ascolto per l’Ente sordi

Al via lo "Sportello di Ascolto per le famiglie". Il nuovo progetto è della sezione provinciale Ens (Ente nazionale sordi) realizzato con il contributo della Commissione Pari opportunità della Regione e il supporto dell’avvocato Alessia Di Girolamo, commissaria alle Pari Opportunità regionale. Il progetto prevede degli incontri di gruppo, al PariCentro, e degli incontri individuali, in piazza XX settembre 35, nello studio privato della psicologa e psicoterapeuta Marika Bertuccioli. Prossimo appuntamento per l’incontro di gruppo il 10 maggio, dalle 18 alle 20 al PariCentro: info 3509371305. Gli incontri individuali su appuntamento si svolgeranno nei giorni 19 e 24 aprile contattando il numero 3474483488.