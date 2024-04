Stavolta Breccia ha detto stop. Il candidato sarà Sebastianelli

Giovanni Breccia, dopo due mandati consecutivi da sindaco e i 10 anni precedenti da assessore, ha deciso di dire ‘stop’. Al suo posto la compagine di maggioranza uscente ha scelto come aspirante primo cittadino l’attuale consigliere Bruno Sebastianelli, 67enne, fondatore e presidente della cooperativa agricola biologica ‘La terra e il cielo’. "Dopo quattro lustri consecutivi da amministratore, sento l’esigenza di fermarmi – sottolinea Breccia – ma ci tengo a evidenziare che lascio un Comune che ha un bilancio in ordine". Una notizia importante, dopo che nel 2019 fu necessario attivare la procedura di riequilibrio a causa di un passivo stimato di 1milione e 700mila euro. "Per rientrare ci era stato dato un periodo di 15 anni – riprende il sindaco in scadenza -, ma noi siamo riusciti a tornare in attivo in meno di un quinquennio e il 10 aprile scorso abbiamo approvato in anticipo il bilancio consuntivo del 2023, che ha fatto segnare un avanzo di amministrazione di oltre 3milioni, dei quali 1milione e 107mila euro sono immediatamente disponibili. Cosa che ci ha permesso di inviare alla Corte dei Conti la richiesta di chiusura anticipata del piano di riequilibrio".

"Gli ultimi 5 anni sono stati complessi – prosegue – Breccia -, con molti ostacoli da superare e segnati profondamente anche dalla prematura scomparsa del nostro vicesindaco Luigi Esposto (a soli 41 anni, nel luglio 2020, ndr), ma ci siamo rimboccati le maniche, riuscendo con il contributo di tutti, consiglieri e dipendenti comunali, a riportare il bilancio in regola, così da dare nuove prospettive di sviluppo al paese. Doveroso, da parte, mia ringraziarli e ringraziare anche i cittadini che hanno dovuto sopportare l’incremento della tassazione e delle tariffe dei servizi a domanda individuale, previsto per legge in caso di piano di riequilibrio". Tasse e tariffe che a breve potranno essere ritoccate al ribasso: "Attendiamo dalla Corte dei Conti la risposta alla nostra istanza di chiusura anticipata della procedura entro metà maggio, dopodiché, se sarà positiva, come tutto lascia supporre, sarà possibile ridurre le aliquote, assumere nuovi dipendenti comunali per far fronte ai pensionamenti degli ultimi anni e investire in opere pubbliche". Sandro Franceschetti