Taglio del nastro per ’Pesciutta’ il nuovo ristorante di Coomarpesca

Dopo il "PesceAzzurro" è la volta di "Pesciutta. Cuoco di Mare" il nuovo ristorante lanciato da Coomarpesca. Quello di Fano è il primo di una serie di locali che la cooperativa dei pescatori intende esportare nelle grandi città, ad iniziare da Bologna. Ieri l’inaugurazione con il taglio del nastro e, subito dopo, l’apertura al pubblico del nuovo locale, che si trova in via delle Querce, nella zona dell’ex zuccherificio. "Speriamo di portare un po’ di vivacità in questa zona – ha commentato il presidente della Coomarpesca e di PesceAzzurro Marco Pezzolesi – dove non c’è il problema di disturbare i vicini". Otto le persone occupate: 4 in cucina e le altre suddivise tra la cassa e la sala. "Finalmente dopo gli anni difficili del covid – ha sottolineato il presidente di Legacoop Marche, Gianfranco Alleruzzo – si investe in una nuova attività che, sulla base di uno studio scientifico, affiancherà il PesceAzzurro: così si creano ricchezza e posti di lavoro".

"Anche se non è facile trovare – ha fatto subito notare Pezzolesi – personale che vogliano lavorare sabato e domenica". E dell’impegno della Regione per far crescere l’occupazione, attraverso l’incontro della domanda e dell’offerta, ha parlato l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi: "Stiamo organizzando corsi di formazione per rispondere alle esigenze delle piccole aziende che cercano personale specializzato ma non hanno la forza per formarlo al loro interno: questo è uno dei modi per recuperare gli inattivi". Il nuovo modello di ristorante "Pesciutta. Cuoco di Mare", offre primi piatti con vari sughi di pesce, fritture, hamburger e piadine di pesce ma anche insalatone. I pasti si possono consumare nel ristorante, ci sono 20 posti all’interno e 50 all’esterno, o usufruire dell’asporto e del drive con ingresso riservato alle auto. Il locale sarà aperto tutto l’anno, 5 giorni su 7, da mercoledì a domenica, dalle 11.45 alle 15 per il pranzo e dalle 17.30 alle 23 per gli aperitivi e la cena. Non è previsto il servizio al tavolo, si ordina e si paga alla cassa e, grazie ad un meccanismo elettronico, il cliente viene avvisato quando la sua ordinazione è pronta. Per il sindaco Massimo Seri, dopo il PesceAzzurro (solo domenica scorsa il ristorante di Fano ha accolto 1900 persone ndr), dalla Coomarpesca arriva "un’altra bella e geniale idea: complimenti siete l’orgoglio della città". "Lo slogan utilizzato per la campagna informativa – fanno sapere da Coomarpesca – è ‘Io scelgo Pesciutta’ e si identifica con un pescatore – il cuoco di mare – con la passione per la cucina. Il suo elemento distintivo è la barba che si trova in tutti i materiali e nell’allestimento del locale. Il cuoco di mare è il simbolo della tradizione marinara difesa e valorizzata dalla nostra cooperativa".

Anna Marchetti