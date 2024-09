Tifoserie in agitazione: tensione alla partita

Incroci pericolosi tra le stesse tifoserie fanesi e con quella del Montecchio oggi pomeriggio a Fermignano dove allo stadio comunale si disputerà la prima del campionato di Eccellenza tra l’Alma Juventus e il K Sport Montecchio. Potrebbero scaturire infatti momenti di tensione tra i gruppi organizzati – tanto che la Questura ha disposto un servizio d’ordine rafforzato – a seguito delle prese di posizione diverse che hanno nei confronti della società granata. Più critici di tutti sono i Panthers che al grido di "meritiamo una società che rispetti gli impegni finanziari ed organizzativi, una squadra chiamata Alma Juventus Fano che giochi allo Stadio Mancini, una società che paghi chi deve avere i dovuti soldi, una maglia che abbia lo storico simbolo dell’aquila che vola sul gonfalone della città e che sia la rappresentazione della fanesitudine permettendoci di girare orgogliosi e a testa alta" hanno deciso di contestare il presidente Guida scioperando e danneggiandolo così sul piano economico. "Continueremo la nostra protesta e battaglia – scrivono sul loro sito - finché Guida non se ne andrà, non entrando negli stadi né in casa a Fermignano né nelle gare esterne". Oggi pomeriggio alcune decine di Panthers resteranno fuori dall’impianto di gioco a manifestare contro la società".

Opposta la decisione degli Ultras che intendono seguire l’Alma "nel bene o nel male, in qualsiasi categoria, con qualsiasi dirigenza, finché l’Alma esisterà. Premettiamo che questo presidente non pagando gli stipendi e quindi non presentando domanda di ripescaggio ha tradito la nostra fiducia e perso la sua credibilità, – si legge nel loro comunicato - nutriamo forti perplessità sul futuro della squadra perché questa società non garantisce alcuna programmazione o certezza. Porteremo avanti sin da domenica prossima una dura e metodica contestazione nei confronti del Presidente ma assicuriamo la nostra presenza sia in casa che in trasferta". Non vogliono che la società fallisca per cui auspicano un cambio di dirigenza. "Chiunque abbia a cuore le sorti dell’Alma Juventus Fano 1906 si unisca a noi oggi a Fermignano".

Partono dalle stesse considerazioni i supporter del Club Forza Alma: "Siamo ben consapevoli che il futuro non è affatto roseo. Il signor Guida non ha la nostra ben che minima fiducia, e non perché siamo scettici o perché ci piace contestare per partito preso, semplicemente perché abbiamo chiesto fatti e non chiacchiere, e i risultati gli danno inesorabilmente contro. Credevamo che almeno le istituzioni calcistiche, votate al controllo della regolarità delle società facessero il loro dovere, ma sembra che sia più importante il valore dei lux di un faro, che la reale situazione di tutte le società storiche, non solo dell’Alma". Alla viglia di una partita della nostra Alma che, specifica il Club Forza Alma "in un campionato che non rappresenta la nostra storia, noi lasciamo liberi nel rispetto di ogni posizione, gli sportivi fanesi di presenziare o meno alle partite allo stadio". Il direttivo del Club, se sarà presente, esporrà il proprio striscione al contrario.

s.c.