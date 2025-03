Torna a suonare la sirena della piazza

Da ieri è tornata a suonare la sirena di piazza XX Settembre. Il meccanismo si era bloccato a causa della ruggine, pulito, e rimesso a nuovo, con la sostituzione completa della componente elettrica, da ieri è tornato a scandire il tempo dei fanesi, soprattutto di chi vive e lavora in centro storico. Per il ripristino gli operatori, con il supporto di un grande mezzo, sono saliti sulla torre civica per l’intervento, riportando così in funzione una sirena che rappresenta non solo un segnale orario, ma anche un pezzo di storia e di identità cittadina. "Da oggi – dicono dal Comune – cittadini e visitatori potranno di nuovo sentire il familiare suono di mezzogiorno, simbolo di tradizione e appartenenza per tutta la comunità". Il passo ulteriore, una volta trovati i soldi, sarà la sistemazione dei rintocchi dell’orologio della torre campanaria che da tempo non batte più le ore, ma solo le mezz’ore e i quarti, mentre sono state sincronizzate le lancette.