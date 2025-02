Tutti i volti di Ballantini

Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte e Zucchero tutti insieme appassionatamente sul palco del Teatro della Fortuna di Fano. No, non è uno scherzo di Carnevale. Sabato alle 21, infatti, sarà il più noto tra i trasformisti di Striscia la Notizia a portarli tutti in scena con "Lo spettacolo di Dario Ballantini. 40 anni nei panni di altri", un viaggio attraverso dieci tra i suoi cavalli di battaglia, tra imitazioni perfette e racconti esilaranti sugli incontri faccia a faccia tra imitatore e imitato. E ovviamente non potrà mancare l’indimenticabile Valentino, icona comica della sua carriera. Ad accompagnare Ballantini, la fisarmonica del maestro Marcello Fiorini. La regia è di Massimo Licinio, costumi e scenografia di Nadia Macchi e Ballantini.

Volto simbolo della satira televisiva, per il talento di Ballantini Striscia la Notizia è stato il trampolino di lancio, ma è il teatro che gli ha sempre permesso di esplorare l’arte dell’imitazione. Oltre alla televisione, Ballantini è infatti anche un pittore affermato, con mostre in tutta Italia. Questa sua poliedricità si riflette nel suo spettacolo, dove ogni trasformazione è una vera e propria interpretazione che restituisce un ritratto inedito e coinvolgente dei personaggi che porta in scena. La serata, che si inserisce nel calendario di eventi del Carnevale di Fano 2025, avrà anche una finalità benefica: parte del ricavato sarà infatti devoluto alla Croce Rossa Italiana, per sostenere le attività di assistenza sul territorio fanese. I biglietti, con prezzi a partire da 15 euro, sono disponibili al botteghino e online su VivaTicket.

Tiziana Petrelli