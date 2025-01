Un parco sempre più verde con 22 nuovi alberi

Nell’ambito del progetto ‘Marotta Mondolfo, città a impatto positivo’ sono cominciate, nel parco tra via Brodolini e via Di Vittorio, a Marotta, le attività per piantare, in tutto, 22 nuovi alberi. "Il progetto – evidenzia una nota dell’amministrazione Barbieri – è frutto di una preziosa collaborazione tra il Comune di Mondolfo, l’azienda Pmg Italia, l’Auser e le imprese del territorio che hanno aderito all’iniziativa. Dopo la donazione di un veicolo con pedana elettrica per il trasporto delle persone con fragilità, in questi giorni è stato avviato un altro intervento significativo. Il quale prevede che siano piantati 22 nuovi alberi nel parco pubblico tra via Brodolini e via Giuseppe Di Vittorio, un’area verde che diventerà ancora più importante per la comunità locale".

La stessa nota sottolinea che "il lavoro sui nuovi alberelli è parte di un progetto più ampio che coinvolge anche attività di inclusione sociale e promozione del benessere collettivo. Il veicolo con pedana elettrica donato dalla Pmg Italia e dalle imprese del territorio, infatti, continuerà a supportare le persone con mobilità ridotta, garantendo loro l’accesso a servizi essenziali e a opportunità di socializzazione". In merito alle operazioni che hanno consentito di piantare i nuovi alberi, l’amministrazione aggiunge: "Ringraziamo quanti contribuiscono al progetto, esempio virtuoso di collaborazione tra privati e istituzioni pubbliche a favore del sociale e dell’ambiente". Un progetto che ha anche una valenza educativa, perché veder spuntare nuovi alberi nei parchi pubblici è un messaggio importante per i bambini che frequentano questi luoghi.

s.fr.