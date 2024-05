Un trono per i miglior brodetti e zuppe. Al Lido il festival raggiunge il clou

Dopo il taglio del nastro di ieri sera, oggi riflettori accesi sulla gara nazionale per il miglior Brodetto e Zuppa di Pesce. Alle 13 al Palabrodetto ci saranno lo chef Gabriele Biscotti (Puglia), che presenta la Minestra di Anguilla della laguna di Lesina, contro il Brodetto Scomposto dello chef umbro Simone Ciccotti. Alle 20 lo scontro sarà tra lo chef dell’Emilia Romagna, Roberto Cerbara con il Brodetto Romagnolo, e la ricetta toscana Caldaro dell’Argentario dello chef Matteo Donati Ciccotti. A giudicare i brodetti una giuria popolare e una tecnica.

La seconda giornata del Festival porta al Lido anche cultura, incontri e talk. Alle 18 al Caffè Bon Bon aperitivo scientifico "La vita nel mare" con presentazione dell’omonimo libro del biologo Gianfranco Rossi, mentre alle 18.30, tutti allo spazio Brodetto&Wine, alla cavea del lido, per il talk "La pesca nelle Marche, quale futuro", al quale seguirà una degustazione. Il palco centrale, alle 19 ospiterà, il primo appuntamento della nuova rubrica live "In profondità" dal titolo "Salute nei mari e risorse marine". Un appuntamento con il quale il Festival vuole non soltanto fare divulgazione scientifica, ma anche sensibilizzare la popolazione, in modo semplice e diretto, sul ruolo del mare nell’impatto ecologico.

L’appuntamento è a cura di Donato Giovannelli (professor di Microbiologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II) e Elena Panariello, con Gianmarco Luna del Cnr. Il pomeriggio del Lido, prevede anche una serie di appuntamenti dedicati ai più piccoli con BrodettoKids in collaborazione con il Masaf (Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), "Il Mare al Centro. Un tuffo nel blu" con i ricercatori di Fano Marine Center, il laboratorio "Il pittore del mare", un momento dedicato alle favole tra le, per concludere con il "Grande Show di magie e illusionismo". Alle 21.30 lo spettacolo "Oh my Food!" di e con Diego Parassole (palco centrale, Comico di Zelig, Costanzo Show e Ballaro’, "Da 22 anni promuoviamo il brodetto – racconta Confesercenti, organizzatori del Festival, - un piatto che è simbolo di cultura, tradizione, storia, passione. Una ricetta di pesce protagonista nelle nostre case e nei menù dei ristoranti e portabandiera di un territorio e di un modo di vivere all’insegna del benessere e della qualità a tavola. Una ricetta capace di trainare il turismo e la crescita economica a partire dal comparto della marineria per proseguire con tutte le imprese della ristorazione".

Tra i protagonisti della prima giornata del Festival, il cooking show di Alessandro Circiello con il suo squisito "Assoluto di Brodetto" e la presenza dell’attore Sergio Rubini. Quella di ieri è stata anche la giornata dei riconoscimenti: la Confraternita del Brodetto ha assegna il Premio Lanterna Azzurra Fano a Maria Lucia De Nicolò, una delle più grandi esperte del Mare Adriatico, direttore, dal 2006, del Museo del mare W. Patrignani di Pesaro. Confesercenti provinciale, in collaborazione con TuQuiTour, ha consegnato un riconoscimento alla famiglia del cavaliere Raffaele Vagnini, per il contributo offerto negli anni 50 e 60 alla valorizzazione del turismo della, della marineria e dell’enogastronomia fanese. an. mar.