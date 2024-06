Una parata di stelle al teatro della Fortuna

Anche per il prossimo anno si mantengono a 24 le serate di spettacolo di FanoTeatro, la stagione di prosa del Teatro della Fortuna di Fano, grazie agli 8 titoli (per tre serate ciascuno, in programma dal 25 ottobre 2024 al 13 aprile 2025) del ricco cartellone approntato da Amat con il contributo del Comune di Fano. Ma l’invito lanciato alla futura amministrazione dalla sovrintendente Catia Amati è quello di continuare il ragionamento in atto per portare a quattro le serate, proprio come nella città di Pesaro, con cui la programmazione teatrale fanese è "coordinata e sinergica" con "due palchi per una sola platea".

Si comincia dal carisma straordinario e dalla comicità irriverente di Paolo Ruffini che ha il compito di inaugurare la stagione con il nuovo e imperdibile spettacolo ‘Din Don Down’ un happening comico assieme gli attori con disabilità della Compagnia Mayor Von Frinzius, senza regole. Si prosegue poi con la danza ‘Les nuits barbares, ou les premiers matins du monde’ dal 22 al 24 novembre, un lavoro definito dalla stampa internazionale "spettacolare, sublime, e superlativo" del coreografo franco-algerino Hervé Koubi sulla paura ancestrale dello straniero.

Il drammaturgo e regista spagnolo Pablo Remón dal 13 dicembre porta in scena invece la sua esilarante commedia ‘Ciarlatani’ affidandosi al talento di Silvio Orlando, nel ruolo del protagonista. Valerio Binasco e Giuliana De Sio sono invece i protagonisti di ‘Cose che so essere vere (Things I know to be true) un toccante, divertente e coraggioso dramma che ruota intorno alla storia di un matrimonio in scena dal 3 gennaio.

FanoTeatro prosegue dal 17 gennaio con Ettore Bassi e ‘Trappola per topi’, commedia in giallo di Agatha Christie mentre ‘La Strana Coppia’ di Neil Simon sarà portata in scena da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia dal 14 febbraio. Il penultimo appuntamento di FanoTeatro è con ‘Lo zoo di vetro’ di Tennessee William che arriva a Fano dal 14 marzo nella versione firmata da Pier Luigi Pizzi con protagonista Mariangela D’Abbraccio mentre il cartellone si conclude il 13 aprile con l’ultima replica dello spettacolo di teatro canzone con Neri Marcorè che fa rivivere sul palcoscenico ‘La buona novella’, album di Fabrizio De André pubblicato nel 1970.

Tiziana Petrelli