"Venti milioni addio. Adesso Fanesi si ritiri"

di Anna Marchetti

"La giunta di centrosinistra rimarrà nella storia per essere l’unica ad aver perso un finanziamento pubblico di 20 milioni di euro". E’ il commento del candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi alla notizia, pubblicata ieri dal nostro giornale, che il Mit (Ministero Infrastrutture e Trasporti) ha revocato il finanziamento di 20 milioni di euro destinato alla Variante Gimarra perché non sono stati rispettati i tempi indicati.

"Il candidato sindaco del centrosinistra Fanesi – incalza Tiziano Busca del Psi – farebbe meglio a ritirarsi: ha perso la partita ancor prima del fischio d’inizio". Serfilippi e la coalizione di centrodestra si chiedono: "Come può il vicesindaco Fanesi che perde il più grande finanziamento mai avuto dal Comune, candidarsi ad amministrare la terza città delle Marche. E non si dica che la colpa è del governo di centrodestra che ha tolto le risorse, perché sono stati gli errori commessi e i ritardi accumulati a portare al fallimento: c’è stata inadeguatezza politica e amministrativa".

E ancora il centrodestra "Ci piacerebbe conoscere la valutazione di Renato Claudio Minardi (segretario del Pd ndr) sul fatto che il candidato sindaco Fanesi abbia vanificato, per la prima volta nella storia del Comune, un finanziamento pubblico che lo stesso Minardi (quando era consigliere regionale ndr) aveva ottenuto barattando il Santa Croce a favore dell’ospedale unico a Pesaro".

E ancora Serfilippi: "Quanto accaduto è di una gravità estrema. Del resto non ci potevamo attendere un finale diverso per un progetto gestito con totale sufficienza e pressappochismo. Contro questa strada del tutto inutile e dannosa, perché avrebbe deturpato il paesaggio, gli unici ad opporsi siamo stati noi del centrodestra e il Movimento 5 stelle". E proprio i candidati consiglieri d M5S Giovanni Fontana, Francesco Panaroni e Andrea Serafini, attaccano: "L’arroganza di voler fare a tutti i costi una strada non gradita dai cittadini si è definitivamente scontrata con la realtà dell’inadeguatezza, a gestire progetti complessi, dell’amministrazione comunale uscente ed in particolare del suo vice sindaco Cristian Fanesi. Il risultato è che si sono sprecati 500 mila euro in inutili studi e progetti, che ora vanno restituiti alla Regione, e si sono persi 20 milioni di fondi già stanziati dal Cipe. La strada di Gimarra non si fa, con buona pace dei cittadini di Gimarra alta e con il sollievo di tutti coloro che erano giustamente preoccupati per il danno ambientale".

Per poi concludere: "Fanesi dimostra un bel coraggio, come dice il suo slogan elettorale, a ripresentarsi all’esame dei cittadini come candidato sindaco. Crediamo che persino i cittadini che voteranno Pd, approfittando del voto disgiunto tra partito e candidato sindaco, opteranno per votare un sindaco molto più affidabile, capace e concreto come Stefano Marchegiani". Sulla stessa linea Busca del Psi: "Se il Pd e i suoi alleati vogliono contrastare e battere la destra hanno ormai un’unica possibilità : Stefano Marchegiani. Invitiamo tutti gli elettori del Pd e delle liste civiche collegate a Fanesi, a votare in massa per Stefano Marchegiani sindaco, unico argine alla destra e solida base per una rinascita vera del centrosinistra a Fano".