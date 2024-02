Virtus, ecco il gran derby: "Sfida molto intrigante"

Domani alle 20,30 al Palas Allende c’è il derby tra Smartsystem Fano e Macerata, ovvero tra prima e seconda della classe. Coach Vincenzo Mastrangelo presenta così una delle partite più importanti della stagione. Che derby sarà quello con Macerata?

"Una partita difficile, ma molto intrigante. Giocare contro i migliori è uno stimolo per tutti e poi è un derby…".

La squadra sta prendendo sempre più la sua impronta. Cosa manca e di cosa è soddisfatto?

"Cerco di mettere in luce le nostre qualità sempre più e nascondere i nostri difetti, curando il tutto con attenzione giorno dopo giorno. Soddisfatto? Mai".

Quanto conta il risultato di domani sera?

"Conta per capire dove siamo adesso e quanto dovremo migliorare per il finale di stagione".

In trasferta sembra che vi siate sbloccati. Su cosa ha lavorato?

"Lavoro per migliorare la nostra personalità anche fuori. Su come avere meno alti e bassi durante una partita"

Che risposta si aspetta dal pubblico fanese per il derby?

"Ancora più calore del solito, ma questo dipende da quanto noi squadra riusciremo ad essere competitivi da oggi fino alla fine. Mi auguro un crescendo di tutto".

La Virtus viene dalla vittoria in esterna di Modica e ha guadagnato tre punti fondamentali in chiave playoff. Un successo che anche dal punto di vista del morale ha un suo valore anche in vista del derby con Banca Macerata. "Vincere in questo modo ci dà tanta fiducia – afferma il martello bulgaro Hristyian Dimitrov –, fuori casa abbiamo sempre faticato, ma sabato abbiamo avuto un approccio al match diverso battendo fin da subito in maniera efficace".

Bene battuta e muro, ma anche in ricezione con Partenio che è riuscito a sfruttare bene i centrali. Il capitano Raffa invece evidenza il lavoro svolto in palestra con il nuovo tecnico: "In settimana lavoriamo tantissimo in tutti i fondamentali. Cerchiamo di trovare importanti soluzioni che ci permettano di crescere in battuta, muro e difesa". Ora arriva una settimana di fuoco da vivere con passione e carica. Prima il derby di domani e poi le Final Four di Coppa Italia del week-end: "La nostra fiducia sta crescendo. Vincere in trasferta dove abbiamo sempre faticato ti ci più forza anche in vista di una settimana tosta".

Beatrice Terenzi