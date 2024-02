Virtus, seconda trasferta di fila. Missione a Potenza da cogliere

Reduce dalla maratona di Cutrofiano, persa al quinto set, la Smartsystem Fano, serie A3, affronta la sua seconda trasferta consecutiva facendo visita ai potentini della Rinascita Lagonegro. Si gioca oggi alle 18. Grado di difficoltà del match abbastanza elevato considerando che la squadra di Lorizio proviene dalla serie A2 ed è appaiata in classifica ai fanesi. I lagonegresi, che nell’ultimo turno sono usciti con le ossa rotte dalla trasferta di Macerata, non perdono in casa dal 26 dicembre scorso (2-3 con Casarano) e negli ultimi tre match casalinghi hanno lasciato agli avversari solo un set per strada. I virtussini, dal canto loro, si sono dimostrati combattivi fuori dalle mura amiche nelle ultime gare, ma hanno raccolto pochi punti (2 a Napoli e 1 a Sabaudia e Casarano). All’andata vinsero facilmente i fanesi (3-0), anche se questa volta coach Lorizio potrà schierare il palleggiatore Piazza, assente all’andata e sostituito da Mastrangelo. Sfida tra veri bomber: da una parte Dimitrov e dall’altra il lituano Vaskelis, secondo nella classifica dei punti fatti dietro al polacco Stabrawa. Oltre all’opposto, la Rinascita vanta al centro due giocatori d’esperienza come Pizzichini e Miscione, mentre a banda Armenante e Fioretti assicurano solidità. I biancorossi hanno ritrovato il miglior Roberti (straordinario a Casarano con 38 punti), ma non basta.

b.t.