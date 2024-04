Zanni: "L’intensità e la grinta che servono"

Con l’allenatore Manolo Manoni squalificato che ha sofferto da solo seguendo la partita sulla tribuna ospiti e il silenzio stampa, per decisione del presidente Salvatore Guida è stato delegato a parlare Nicola Zanni: "Siamo stati bravi a trovare subito il gol – ha detto il centrocampista romagnolo – poi altrettanto bravi a difendere con quell’intensità e quella grinta che ci vuole in certi casi. Adesso ci mancano altre tre finali, ma era importante muovere la classifica, fare punti e avvicinarsi verso quella che può essere una salvezza miracolosa. Questi tre punti ci sono serviti per allungare sul Vastogirardi e metterci in zona playout". Il presidente Salvatore Guida: "Sotto la mia gestione abbiamo fatto due vittorie importanti, conquistato 10 punti in 8 partite, credo che il mio trend sia altamente positivo".

Agenore Maurizi, tecnico del Roma City, è sincero quando dice: "Ci aspettavamo una partita da ultima spiaggia del Fano, una partita sporca, giocata sui duelli e sulle seconde palle, dove non ci hanno permesso di pressare abbastanza bene anche perché quando abbiamo cercato di andare dentro questi duelli li abbiamo persi quasi tutti. Non abbiamo insomma finalizzato quelle occasioni che ci sono capitate".

s.c.