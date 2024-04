A bordo senza biglietto: aggredisce il capotreno

Senza biglietto, rifiuta di fornire le generalità della compagna e aggredisce il capotreno. Per questo motivo, a Pedaso, gli uomini delle Polfer anno denunciato in stato di libertà un 41enne abruzzese per il reato di minaccia a pubblico ufficiale avvenuta a bordo treno. Tutto è iniziato quando la sala operativa ha ricevuta una richiesta di intervento a bordo del treno regionale diretto a Pescara per la presenza di due persone, un uomo ed una donna, salite alla stazione di Ancona prive di biglietto ferroviario. Alla richiesta del capotreno di fornire le generalità per poter elevare la prevista sanzione e quindi far proseguire il loro viaggio fino a Pescara, luogo dove erano diretti, l’uomo ha fornito le sue rifiutando categoricamente di fornire anche quelle della donna che lo accompagnava. Vani sono stati i tentativi del capotreno di spiegare che per poter proseguire il viaggio insieme avrebbe dovuto fornire le generalità di entrambi, pena la discesa dal treno della donna. A quel punto il viaggiatore, alzandosi in piedi, ha iniziato a inveire contro il capotreno, minacciandolo, tanto da costringerlo a portarsi in un altro vagone e a bloccare le porte intercomunicanti che sono state colpite con pugni e calci dall’uomo ancor più esagitato. Mentre il capotreno ha contattato la sala operativa per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, descrivendo dettagliatamente all’operatore ciò che stava accadendo, i due soggetti hanno deciso di scendere alla stazione di Pedaso dove prontamente è stata inviata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Fermo che ha rintracciato e identificato la strana coppia. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria competente ed è indagato in stato di libertà per minaccia a pubblico ufficiale.

