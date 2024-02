A ’Incipit’ si parla di lotta alla mafia con Procaccianti, giornalista di ’Report’

Si parla di lotta alla mafia, della emblematica e iconica figura di Padre Pino Puglisi, vittima di mafia e di giornalismo d’inchiesta nel prossimo incontro della rassegna Incipit (8° edizione) che il 1 marzo (ore 21,15, auditorium ‘Della Valle’ a Casette d’Ete) ospita Danilo Procaccianti, giornalista e autore di Report (Rai3). Un incontro che Marisa Colibazzi e Giovanna Taffetani, curatrici della rassegna promossa dall’Associazione Santa Croce, hanno fortemente voluto prendendo spunto dal libro ‘Un prete contro la mafia’ (De Agostini) in cui Procaccianti racconta la storia di don Puglisi e di come sia riuscito a offrire ai ragazzi di Brancaccio un’alternativa alla criminalità e alla delinquenza. Una figura ‘forte’ che ha segnato Procaccianti, che è stata la molla che lo ha portato al giornalismo, a raccontare fenomeni di mafia, a cercare la verità anche la più scomoda, a essere un ‘rompiscatole’ proprio come don Pino. Procaccianti, oggi firma di punta di Report, è stato autore e inviato di ‘Presa Diretta’ e, grazie alle sue inchieste e reportage su mafia e criminalità organizzata ha vinto, tra gli altri, i premi ‘Ilaria Alpi’ e ‘Rocco Chinnici’. La rassegna è patrocinata dal Consiglio Regionale ed è promossa in collaborazione con Grafiche Fioroni, Libreria ‘Il gatto con gli stivali, illustratore Lufo, Centro Giovanile Casette e sponsor.