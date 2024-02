A Lineapelle spiccano le aziende del Fermano

L’edizione numero 103 di Lineapelle ha aperto i battenti ieri mattina. I padiglioni di Fiera Milano a Rho ospitano un’edizione all’insegna della condivisione creativa e della necessità di offrire al mercato concreti stimoli stilistici e di prodotto, in attesa di intercettare segnali di uscita dalla complessità dell’attuale congiuntura economica. 1.167 espositori (concerie, produttori di accessori, componenti, tessuti e materiali sintetici, per una superficie espositiva superiore ai 44.000 metri quadri) provenienti da 43 Paesi e consolidando la propria dimensione di leadership fieristica globale nel contesto della filiera di fornitura per l’industria della moda, del lusso e del design. A Lineapelle la presenza di aziende del distretto del fermano è particolarmente rilevante. "La nostra azienda continua a puntare decisamente sulla sostenibilità – ci ha detto Sara Santori – cercando di intercettare i cambiamenti delle esigenze dei consumatori". Ci può fare qualche esempio? "In questa edizione di Lineapelle oltre a proporre nuovi pellami caratterizzati dalla sempre crescente qualità e attenzione all’ambiente contraddistinta dal marchio Nature-L per il settore calzaturiero, dell’automotive e della nautica proponiamo anche la nuova collezione dedicata al Pet. Per quest’ultimo settore che sta facendo registrare trend di crescita particolarmente interessanti abbiamo realizzato una linea che è composta dai rivestimenti per le cucce, i collari, i vestitini e i cuscini". Gli accessoristi costituiscono un asset estremamente importante per quanto riguarda il sistema moda. Claudio Santoni dell’omonima azienda di Montegranaro ci ha detto: "Il tratto distintivo della nostra azienda è la continua ricerca, innovazione tecnologica e sostenibilità. Tra le novità che proponiamo a Lineapelle c’è una nuovissima linea di bigiotteria che sta incontrando l’interesse di compratori. La nostra azienda ha un organico di 96 addetti e sviluppa complessivamente un fatturato che sfiora i 18 milioni di euro".