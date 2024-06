A Monte Urano e Amandola affluenza alta

La giornata di domenica fa incrementare il flusso di presenze ai seggi elettorali, le votazioni Europee nel Fermano restano sotto la media nazionale, fanno da traino i comuni dove i cittadini sono stati chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni, In linea con la tendenza, dove si votava per le sole Europee, ad esempio Fermo dove alle 19 è stato raggiunto il 35% e alle 23 il 48,5%. Nel Comune più importante di questa tornata amministrativa, Monte Urano, alle 23 di ieri il dato dell’affluenza si attestava al 67,6%. Il comune dove si è votato di più per le Europee è stato Amandola, ma qui va subito detto che le comuni molte serrate hanno fatto da traino; tanto che alle 19 di ieri 68% alle 23 il 79,9%. Situazione analoga per Monsampietro Morico dove alle 19 è stato raggiunto quota 74% e alle 23 dell’82,9%. Il comune dove si è votato di meno per le Europee è stato Monte San Pietrangeli 37,7% seguito da Montegiorgio 39,7%. Decisamente più costante e corposa l’affluenza dei cittadini per rinnovare i Comuni. La media di affluenza per i comuni del Fermano è stata alle 23 del 67,1%.

Per quanto riguarda i primi scrutini, la provincia di Fermo per le europee a 12 sezioni su 168 premia Fratelli d’Italia con 37%, mentre il Pd si fermerebbe al 22. Forza Italia sfiora la doppia cifra, più indietro i 5 stelle. La lista di Santoro sfiora il 3%. Oggi si avrà il risultato finale, quindi si inizierà lo scrutinio per le comunali. A proposito di Comuni, nel Fermano erano 6 con una sola lista che alle 23 avevano già il quorum: Belmonte Piceno con il candidato sindaco Ivano Bascioni che ha raggiunto il 73%; Monte Giberto con Giovanni Palmucci affluenza 70%; Monte Vidon Corrado con Elio Vincenzi affluenza 73%, Ponzano di Fermo con Diego Mandolesi affluenza 69%; Servigliano con Marco Rotoni affluenza 73% e Torre San Patrizio con Luca Leoni affluenza 70%. Come annunciato in questi comuni essendo stato superato il quorum, i candidati sono di fatto già riconfermati o eletti i sindaci dei rispettivi Comuni. "E’ stato fatto un lavoro importante negli ultimi 5 anni – dichiara Marco Rotoni – grazie all’impegno degli uffici e di tutti i cittadini. Opere che hanno permesso di far crescere il territorio. Il nostro intento quello di dare forma ad una media Valtenna e conseguentemente anche ad un Fermano più equilibrato e progredito". "L’affluenza alle urne è stata ottima – dichiara Elio Vincenzi – segno che i cittadini hanno percepito come valido e realizzabile in nostro programma, tanto da accordarci la loro fiducia e di questo ringrazio la popolazione. Ci impegneremo da subito a portare avanti i nostri progetti".

Alessio Carassai