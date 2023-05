A Montegranaro c’è ’fare geografia attraverso la realtà aumentata’

Nella biblioteca comunale, in occasione della Settimana della Cultura 2023 e col patrocinio dalla Società Geografica Italiana e dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografica (sez. Marche), si è tenuto il laboratorio didattico ‘SandBox AR: fare geografia attraverso la realtà aumentata’, un’occasione per divulgare i risultati di una ricerca frutto della collaborazione tra i geografi dell’Università di Macerata e l’assessorato alla cultura, e del lavoro di docenti, ricercatori, dottorandi, studenti universitari e scuole cittadine. Nello specifico è stata presentata la geotecnologia SandBox Augmented Reality attraverso un prototipo artigianale e un’attività laboratoriale con i professori Carlo Pongetti, Simone Betti, Diego Borghi e Lorenzo Virgini. Dopo studi preliminari, la SandBox AR si è attestata come strumento in grado di conciliare esigenze didattiche legate alla geografia col bisogno di tracciare percorsi di integrazione e inclusione per studenti di oggi e di domani. Si sono ‘sporcati le mani’ nella sabbia amministratori, dirigenti e altri che hanno voluto esplorare i meandri di questa tecnologia futurista, per tener vivo a Montegranaro il contatto con gli input derivati dalla ricerca accademica.