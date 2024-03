A Montottone portati a termine due progetti di riqualificazione

Grandi traguardi per il raggiungimento di obiettivi di crescita e sviluppo a Montottone, dove l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Carelli, ha portato a conclusione due importanti progetti di riqualificazione del paese. Si tratta del recupero dell’edificio comunale ex asilo su cui è sorta la ‘Casa delle associazioni’ e la conclusione dei lavori di ripristino in via Degli Orti che rientrano nell’ambito della riqualificazione generale del centro storico. I lavori di recupero dell’edificio del ‘900 che ospitava l’asilo, avevano preso il via lo scorso anno, grazie alla partecipazione del Comune ad uno dei bandi proposti dal Gal Fermano mirati alla riqualificazione dell’edilizia pubblica. Attraverso un investimento di 190mila euro (di cui circa 55mila in compartecipazione comunale e la restante cifra a carico del Gal) la struttura è tornata ad essere fruibile e sarà sede concessa gratuitamente dal Comune alle associazioni locali. "Per esattezza sono quattro – conferma Carelli – che avranno sede nelle rispettive stanze della Casa ad esse riservata. L’edificio annovera altre due stanze che resteranno a disposizione del Comune per scopi sociali ed aggregativi visto che c’è la possibilità di godere anche di spazi verdi circostanti. Siamo fieri di poter concedere un luogo che dia identità alle associazioni che sono convinto vadano sostenute alla luce delle tante difficoltà che attraversano a fronte del prezioso ruolo che svolgono nelle comunità di appartenenza". Tutto è pronto, per la Casa delle associazioni, per la quale si sta predisponendo la cerimonia inaugurale. Accanto all’edificio ripristinato, altro traguardo comunale è l’ultimazione dei lavori di rifacimento di via Degli Orti, riguardanti la pavimentazione, messa in sicurezza delle ringhiere e riqualificazione della via. "Abbiamo sempre creduto nella valorizzazione della bellezza e autenticità storica del nostro paese – conclude Carelli – e per questo abbiamo scelto di dedicare risorse alla riqualificazione del centro".

Paola Pieragostini