A Petritoli dieci nuove attività tra insediamenti e cambio di gestioni

L’apertura di circa dieci attività tra nuovi insediamenti e nuove gestioni nell’arco dell’ultimo anno, proiettano Petritoli verso un forte consolidamento comunitario. Questo vale a maggior ragione, considerando che la maggior parte delle attività in questione, sono nate o state rilevate, da giovani petritolesi, dimostrando che per realizzarsi nella vita, non è necessario scappare dai piccoli territori. Solo lo scorso fine settimana, in centro storico sono stati inaugurati una birroteca ed un negozio di piante rare, a cui si aggiungono: la nuova gestione del bar centrale, della tabaccheria, della Bottega Vitali, tutte inaugurate nei mesi scorsi e a gestione giovanile petritolese. In frazione Valmir: la nuova sede del centro estetico, della Banca Carifermo, la nuova ottica ed il forno pasticceria. Imprese che vedono protagonisti quasi tutti giovani, che riconoscono a Petritoli, il valore aggiunto del territorio che saprà accogliere le proprie vocazioni e professionalità. Fiero il sindaco Luca Pezzani, che non ha mai fatto mancare la sua presenza al taglio dei nastri inaugurali e che garantisce agevolazioni e aiuti, dove e come possibile, alle nuove attività. "Un sindaco non può che essere fiero di tutto questo – commenta Pezzani – sintomo di rinnovamento e cambiamento che si traduce in crescita del paese. Si è fieri di chi decide di investire a Petritoli provenendo da altre città, e si è fieri dei nostri ragazzi petritolesi che scelgono il paese di residenza per aprire a nuove fasi del percorso di vita personale. Un segnale forte – prosegue Pezzani – verso il contrasto allo spopolamento su cui lavoriamo da sempre con l’impegno a fornire maggiori servizi per garantire e promuovere benessere. Incentivare il commercio – conclude – è ciò che sta a cuore all’Amministrazione da sempre, con possibili agevolazioni o concessioni gratuite di spazi pubblici per potenziare l’accoglienza di bar, pizzerie eccetera".

Paola Pieragostini