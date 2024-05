"Abbiamo le risorse per investimenti futuri"

"Gestione sana, risorse disponibili per investimenti futuri". Questi, secondo l’assessore al bilancio, Alessandra Petracci gli aspetti caratterizzanti il consuntivo 2023, di cui lei ha curato l’istruttoria fino all’approvazione in Consiglio. Ma, ancorché già varato, l’assessore ha voluto riconsiderarlo, analizzandone gli aspetti salienti. Rende noto in particolare che la gestione finanziaria 2023 si è chiusa in avanzo, con somme vincolale per oltre 2 milioni 176.000 euro, 249mila destinati ad investimenti e 897.000 di risorse libere. Applaude la maggioranza che vede nell’avanzo la possibilità di disporre di moneta subito esigibili per le necessità A nessuno sfiora il pensiero che un consistente avanzo potrebbe essere interpretato come il risultato di un gestione inefficace delle risorse. Chissà cosa direbbe l’assessore se riscontrasse degli avanzi nella gestione della sua azienda: "I risultati del consuntivo 2023 – sottolinea – evidenziano una sana gestione finanziaria, efficace e rispettosa delle normative, consentiranno all’Amministrazione di disporre di risorse per il finanziamento dei programmi e degli investimenti da attuare, Da rilevare, inoltre, l’azione e la ricerca di fondi regionali e statali al fine di realizzare interventi che possano riqualificare la città senza fondi di bilancio.

L’assessore rileva inoltre, come "il forte impegno di tutta la Giunta comunale e dei consiglieri di maggioranza consente di esprimere un giudizio positivo sull’azione di governo. Ciò ha permesso la realizzazione di importanti manifestazioni nei settori culturale, turistico e sportivo che stanno contribuendo a rilanciare la città, senza dimenticare l’attenzione rivolta alle complesse problematiche sociali che costituiscono uno dei principali settori di intervento finanziario". "I risultati finanziari sono stati raggiunti grazie ad una oculata gestione delle risorse pubbliche – spiega Petracci – . Il dato positivo che emerge consentirà all’Amministrazione di finanziare la cura del verde e varie opere pubbliche con particolare riferimento alle strade alle piazze, tra cui (nel 2022 veva inserito piazza Mentana, quest’anno scomparsa e non è dato sapere che fine abbia fatto. "Parte dell’avanzo vincolato – conclude - verrà destinato ad interventi nel sociale, settore a cui teniamo in particolar modo e che intendiamo sostenere soprattutto i anche per altri settori primari per la città quali turismo e commercio.

Silvio Sebastiani