"Abbiamo visto Milena a Montegiorgio"

E’ stata notata scendere dall’auto dopo aver raggiunto il parcheggio dell’ospedale di Montegiorgio e poi allontanarsi a piedi da sola. E’ questo l’ultimo avvistamento di Milena Ercoli, la donna di 51 anni residente a Piane di Falerone che vive con il compagno a Servigliano. A vederla, venerdì scorso, giorno della sua scomparsa, sono stati alcuni ragazzi che si trovavano nelle vicinanze e che l’hanno raccontato ai carabinieri. Quel giorno la donna, che lavora saltuariamente come domestica a Piane di Falerone, non si è presentata a casa della sua titolare e non si è preoccupata neanche di avvisarla. Un particolare questo che farebbe pensare ad un allontanamento volontario. Anche gli investigatori sono sempre più propensi a pensare a questo tipo di ipotesi visto che la 51enne ha portato con sé una soma di denaro prelevata al bancomat e i documenti d’identità. Intanto la prefettura ha attivato il Piano provinciale persone scomparse e le ricerche continuano con la collaborazione di tutte le forze dell’ordine. I militari dell’Arma di Osimo stanno acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza privati visto che la città non è dotata di telecamere pubbliche. L’obiettivo è capire se la 51enne abbia raggiunto Osimo o se il suo cellulare, trovato all’interno della cassetta delle poste di un’abitazione del posto, sia giunto in altro modo. I filmati delle telecamere potrebbero anche spiegare se la donna fosse sola o in compagnia. L’unica cosa certa per ora è che la 51enne, intorno alle 7,30 di venerdì scorso, è uscita di casa, è salita sull’auto del compagno per raggiungere la vicina Montegiorgio dove, nel parcheggio dell’ospedale, è stata ritrovata la vettura abbandonata.

Quando il compagno della donna non l’ha vista rientrare per pranzo ha iniziato a telefonarle ma il suo telefonino era irraggiungibile. A quel punto, allarmato, ha avvisato i familiari della 51enne. Purtroppo anche loro non avevano notizie e, a turno, hanno iniziato una lunga serie di chiamate verso il cellulare della donna che però è risultato spento fino a quando, il giorno seguente, ha risposto una ragazza. La giovane aveva trovato il telefonino nella cassetta delle poste della sua abitazione di Osimo, in provincia di Ancona e lo aveva acceso augurandosi che, chi l’avesse smarrito, si facesse vivo. Chiunque avesse visto la 51enne o abbia notizie utili per rintracciarla, può contattare i carabinieri, oppure chiamare direttamente i familiari ai seguenti numeri: 388 3570322 oppure 328 3131520.

Fabio Castori