Accordo con l’Ast. Arrivano gli arretrati per settanta lavoratori

Sarà una Pasqua serena per oltre 70 lavoratrici e lavoratori dell’Ast di Fermo che, rappresentati dall’Organizzazione Sindacale FP Cgil, vedranno riconosciuti migliaia di euro di arretrati nella propria busta paga di aprile. A dirlo è Michael Egidi, segretario generale Fp Cgil Fermo, che esprime grande soddisfazione per aver siglato con il direttore generale Roberto Grinta, un accordo frutto di lunga negoziazione, che riconoscerà ai dipendenti interessati la quasi totalità di quanto da essi rivendicato con una vertenza sindacale. "Per la Fp Cgil, è sempre un successo quando i datori di lavoro riconoscono l’importanza delle relazioni sindacali come strumento per la risoluzione delle controversie e per il miglioramento del clima e, di conseguenza, dei risultati aziendali, spiega Egidi, In questo preciso caso, nella piena soddisfazione delle parti, si è arrivati a siglare un’intesa che stornerà ai dipendenti dell’Ast di Fermo fino a 13 anni di arretrati di buoni pasto dovuti e non percepiti, in alcuni casi sforando anche i seimila euro netti a persona, importi consistenti che possono significare una vera e propria boccata d’ossigeno nel bilancio di una famiglia. Nel nostro ruolo di rappresentanti di lavoratrici e lavoratori, non possiamo quindi che riconoscere ai referenti aziendali, a partire dal Direttore Generale Roberto Grinta, e ai Direttore Amministrativo e del personale Alberto Carelli e Michele Gagliani, una cultura collaborativa che, nel rispetto dei reciproci ruoli, ha infine condotto a questo importante risultato".

E ancora. "Un ringraziamento particolare – prosegue il segretario generale Fp Cgil Fermo – va anche all’avvocato dell’Ast, Vinicio Simoni, per la propria professionalità esemplare nel ricontrollare più e più volte, insieme al sottoscritto, l’evidenza degli importi rivendicati per ogni dipendente. L’ultimo ringraziamento, ma primo per ordine d’importanza, va infine alle e ai dipendenti dell’Ast di Fermo che ogni giorno continuano ad essere parte attiva ed integrante, dando fiducia, anima corpo e gambe, al grande mondo della Funzione Pubblica Cigl" è la conclusione di Michael Egidi.

a.m.