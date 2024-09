Addio a Ragaini: oggi i funerali

Saranno celebrati oggi, alle ore 15, nella chiesa Pio X (Marina Picena) i funerali di Franco Ragaini, l’ex finanziere 85enne, investito da un furgone il 13 agosto scorso, e deceduto dopo un mese di agonia, all’ospedale di Fermo. Effettuata l’autopsia, la salma è stata riconsegnata al dolore dei familiari che perciò hanno potuto fissare la data per le esequie, per porgere l’estremo saluto al loro caro congiunto. Ci sarà tempo per la giustizia perché faccia il suo corso in seguito alla denuncia sporta dai familiari nei confronti del responsabile dell’investimento. Non ha riservato grandi sorprese l’esito dell’autopsia secondo cui il decesso dell’85enne, sarebbe riconducibile alle complicazioni derivanti dalla degenza dovuta ai gravi traumi riportati in seguito all’investimento mentre stava attraversando la Statale da un furgone condotto da un 55enne.