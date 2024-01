Addio a Romina Pantanetti. Due comunità in lutto per lei

Due comunità in lutto per la scomparsa, a soli 41 anni, di Romina Pantanetti, bassista della band Hidden Lapse. La giovane donna era infatti originaria di Montegranaro ma da tempo si era trasferita a Fabriano, Romina viveva da molti anni nella città della carta dove era apprezzata e stimata. "Con immenso dolore – è il commento degli Hidden Lapse - comunichiamo la prematura scomparsa della nostra guerriera, Romina. Cuore pulsante, forza propulsiva e mente brillante che ha dato vita ai nostri splendidi artwork, la presenza di Romy è stata e sempre sarà un faro di ispirazione. Oggi, mentre piangiamo la sua assenza, dopo un lungo e rispettoso silenzio, promettiamo a lei e a noi stessi che continueremo a suonare con il cuore, portando avanti la sua eredità, celebrando la vita straordinaria che abbiamo avuto l’onore di condividere con lei. Le nostre più sincere condoglianze ai suoi amici, familiari e a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscere la straordinaria persona che è stata per tutti noi". A ricordarla con grande commozione anche coloro che hanno collaborato con lei nella web radio fabrianese "Radio Sverso". L’ultimo saluto domani alle 11 alla chiesa della Misericordia a Fabriano.