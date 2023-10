Addio a Sergio Tofoni, patron della kermesse a Falerone: orgoglio marchigiano

Si è spento ieri mattina all’età di 70 anni Sergio Tofoni ideatore e patron della manifestazione la ‘Notte dell’Orgoglio Marchigiano’. Lottava da quasi tre anni con un male oscuro, ma Sergio Tofoni non aveva perso la sua vitalità, aveva festeggiato con gioia negli ultimi mesi i suoi 50 anni di matrimonio, i 90 anni compiuti dalla mamma, ma poi ieri la triste notizia che ha scosso non solo la comunità di Falerone, ma anche i tanti amministratori che con lui hanno condiviso un sogno. Era stato Sergio Tofoni nel 1999 a Falerone a istituire il premio ‘Notte degli Oscar Marchigiani’, un premio dedicato ai personaggi delle Marche che attraverso la loro professione contribuivano a promuovere le Marche in Italia e nel mondo. La manifestazione nel 2011 si è trasferita a Francavilla d’Ete dove è divenuta la ‘Notte dell’Orgoglio Marchigiano’. "E’ stata una triste notizia – commenta il sindaco di Francavilla d’Ete Nicola Carolini –. Sergio era prima di tutto un grande amico con cui ho condiviso questa grande manifestazione, divenuta fra le più apprezzate a livello regionale. A lui i merito di aver creato un format che valorizza le nostre eccellenze". Il funerale si terrà oggi alle 16 nella chiesa del Cristo Re a Piane di Falerone.

a.c.