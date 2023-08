Agata Fontana in prima squadra

L’attacco di Volley Angels Lab in serie B2 femminile potrà avvalersi anche del volto e della freschezza di Agata Fontana, aggregata alla prima squadra dopo le esperienze degli ultimi due anni in serie C e in serie D. Classe 2006, la schiacciatrice picena ha già un lungo trascorso in questo sport: “Gioco a pallavolo da ormai più di dieci anni - ha detto - il mio percorso è iniziato presso la CentoVolley di Monteprandone, fino a quando due anni fa mi sono trasferita nella foresteria di Volley Angels. Questo trasferimento ha significato per me un grande ed importante cambiamento: con questa squadra sono riuscita a raggiungere importanti obiettivi quali la partecipazione nei progetti della serie C e della serie D e la vittoria del titolo provinciale con l’under 16”. Nella passata stagione Fontana ha militato con la seconda squadra in serie D. "É stato un anno particolarmente impegnativo – prosegue - durante il quale però sono riuscita ad acquisire importanti insegnamenti tecnici quanto umani essendo per me la prima esperienza come titolare in serie D”. Essendo un’atleta giovane, Agata è impegnata in un proficuo percorso di crescita, grazie anche al lavoro con lo staff tecnico della società rossoblù.