"Agevoliamo l’ingresso dei laureati nelle aziende"

Agevolare l’ingresso dei laureati nelle aziende del fermano. È questo l’obiettivo del progetto Work experience tour realizzato dal comitato piccola industria di Confindustria Fermo. "Il progetto – ha detto Fabrizio Luciani, presidente di Confindustria Fermo – ha lo scopo di soddisfare la volontà degli imprenditori di incontrare i giovani, di mettere a disposizione i propri luoghi e la propria conoscenza a favore di chi nel giro di poco tempo potrebbe diventare parte della famiglia". Il matching tra lavoro e formazione è un tema emerso durante l’assemblea annuale al Teatro dell’Aquila. Marco Carassai Comitato Piccola presieduto da Marco Carassai ha aggiunto: "Il Work experience Tour – spiega Carassai – è un progetto che ci vede impegnati insieme con l’Università Politecnica delle Marche e il contributo della Camera di Commercio regionale. Un obiettivo comune: conquistare i laureandi o i laureati, queste sono le due fasce a cui ci rivolgiamo, mostrando la vita in azienda". Il primo incontro, saranno almeno altre quattro le tappe, si è tenuto al Quota Cs di Simone Corradini.

"Il format è semplice. Ogni volta – prosegue il presidente della Piccola – saremo ospiti di un’azienda. Dico saremo perché con me ci saranno sempre quatto o cinque tra imprenditori e professionisti che si mettono a disposizione degli universitari. Prima la visita in azienda, poi il confronto con il titolare e con gli altri protagonisti del format, che cambiano ad agni incontro: in questo modo mostriamo uno spaccato del vero mondo che li attende fuori dalle aule didattiche". Confindustria Fermo, con ogni sua componente, passa dalle parole ai fatti e lo fa con un format innovativo. "Da tempo con la Politecnica abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione. Fino a oggi eravamo noi imprenditori ad andare in aula, ora portiamo i giovani in azienda. E lo facciamo in modo che possano avere il tempo di confrontarsi, chi vuole può anche approfittare dell’occasione per lasciare il suo curriculum, per comprendere se le competenze raggiunte sono già quelle funzionali a un rapporto di lavoro". Gli incontri avranno un tema specifico come filo conduttore, al Casale Cs si è parlato di gestione dei processi di innovazione: "Target perfetto per gli ingegneri gestionali che la sede universitaria di Fermo forma. Quello che mi ha colpito è che al momento dell’aperitivo, il format prevede infatti anche un momento conviviale, gli ingegneri si sono sciolti" riprende Luciani. La prima tappa del tour ha visto protagonisti anche gli imprenditori Gallucci e Dami.