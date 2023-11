Aggressioni e pedinamenti. Denunciata per stalking

Lo ha perseguitato per lungo tempo attraverso un’escalation di messaggi telefonici e sui social, per poi pedinarlo e presentarsi sotto casa sua e minacciarlo pesantemente. Alla fine la vittima, un uomo di Sant’Elpidio a Mare, non ha più retto gli atti persecutori e si è rivolto ai carabinieri della sua città. Per la stalker, una 46enne del posto, è scattata così la denuncia alla Procura delle Repubblica di Fermo per stalking. I militari dell’Arma di Sant’Elpidio a Mare, dopo aver ricevuto la querela da parte della vittima hanno subito avviato le indagini con le quali hanno ricostruito gli atti persecutori posti in essere e che hanno turbato non poco lo stato d’animo dell’uomo, che alla fine ha avuto il coraggio di denunciare l’accaduto. La donna, con la quale aveva condiviso una relazione sentimentale, aveva iniziato a inviare numerosissimi messaggi telefonici molesti, spesso anche attraverso piattaforme social. Questi messaggi erano solo la punta dell’iceberg, dato che lei aveva assunto comportamenti sempre più inquietanti, presentandosi persino nei pressi dell’abitazione della vittima, dove aveva agito con aggressioni verbali. Gli atti persecutori hanno avuto un impatto notevole sulla vittima, generando un grave stato di ansia che aveva persino costretto l’uomo a cambiare le proprie abitudini di vita. La denuncia presentata ha permesso ai carabinieri di intervenire in maniera risoluta, dando il via a un’indagine accurata per far cessare il disagio e restituire tranquillità alla vittima. L’autorità giudiziaria è stata prontamente informata e l’attività investigativa è stata avviata con l’attivazione del codice rosso. Va ricordato che la priorità delle forze dell’ordine è sempre la tutela dei cittadini e la prevenzione di qualsiasi forma di disturbo o violenza. E’ possibile consultare i consigli utili pubblicati sul sito dell’Arma dei carabinieri al seguente utile e specifico link realizzato appositamente http:www.carabinieri.itInternetImageStoreMagazinesCodiceRossoMaltrattamentiindex.html

