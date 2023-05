Agli chef stellati Zaki e Ferracuti la consegna delle chiavi del Gigli

La consegna delle chiavi del Comune al nuovo sindaco prevista a inizio settimana sarà importante ma, sia pure con le dovute proporzioni, è importante anche la consegna delle chiavi del ‘Gigli’ da parte della dirigente Giulia Catani, nelle mani dei due chef stellati, Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti, titolari di Retroscena (a Porto San Giorgio), che si sono aggiudicati (unici partecipanti al bando) i 305 mq di commerciale con affaccio su piazza Garibaldi, dell’immobile. Con la firma del contratto e la consegna delle chiavi inizia ufficialmente la nuova avventura che i due chef stellati hanno deciso di affrontare, con un investimento di circa 400mila euro, con un entusiasmo contagioso e con un progetto tanto ambizioso quanto innovativo sia dal punto di vista architettonico che per le proposte per una ristorazione di qualità ma per tutte le tasche, e l’intrattenimento, contando sul supporto di Federica Fancello (il terzo socio, finanziatore, della neo costituita InScena srl). Da ieri, Zaki e Ferracuti hanno un mese di tempo per presentare il permesso a costruire per eseguire i lavori di completamento di quello spazio (ad oggi, allo stato grezzo), arredarlo secondo una idea progettuale molto cinematografica, e renderlo operativo. L’auspicio è di riuscire a completare tutto l’iter in tempo per poter aprire il nuovo locale (al momento il nome resta top secret) entro novembre, ma gli stellati mettono anche in conto di dover posticipare la scadenza e, magari, chiedere una breve proroga rispetto alle tempistiche fissate nel bando. Il contratto di locazione ha una durata di 6 anni prevede un canone di 3100 euro mensili e lavori da effettuare pari a 81.500 euro: questa cifra sarà decurtata dal canone fino alla sua completa copertura (per circa due anni).

Marisa Colibazzi