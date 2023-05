Al biliardo delle contrade trionfa Capodarco

Numerosi gli appuntamenti organizzati dalle dieci contrade cittadine della Cavalcata dell’Assunta che accompagneranno l’attività dei contradaioli da qui al periodo ferragostano quando si entrerà nel vivo della corsa al Palio dell’Assunta 2023. Domenica a piazza Sagrini, con la vittoria della contrada Capodarco si è conclusa la settima edizione del Torneo di Biliardo la cui partecipazione era riservata alle 10 squadre composte da massimo 10 giocatori di seconda e terza categoria o non tesserati.

Dopo il rituale dell’acchitto da parte dei capitani per ottenere il diritto di scegliere il colore delle biglie e quello per determinare la bocciata iniziale, le partite hanno avuto: alle prime sei contrade estratte è stato assegnato dal primo al sesto posto della griglia; la settima e l’ottava, la nona e decima estratte hanno effettuato lo spareggio per occupare rispettivamente settimo e ottavo posto procendo poi con quarti, semifinali e finali. "Una sfida partecipata e combattuta – ha dichiarato il presidente regionale della Fibis Francesco Andrenacci, organizzatore del torneo fermano all’interno del quale si è svolta la gara tra contrade – che ha visto prevalere i colori biancorossi di Capodarco su Campiglione, con il punteggio finale di 3-2. Un ringraziamento alla Cavalcata dell’Assunta per il supporto e la collaborazione". Dal sindaco Calcinaro, alla presenza dell’assessore allo sport Alberto Scarfini, hanno ricevuto il trofeo: Sergio Sbattella, Luca Pignatelli, Paolo Ferrini, Tiziano Properzi, Gianfranco Strovegli, Tiziano Milani, Andrea Ceteroni, Simone Gazzoli, Emiliano Cicchinè.

g. c.