Al John Lennon c’è Fiammetta

La giovane cantante grottese Fiammetta Tofoni, ha ideato e organizzato una nuova iniziativa nel borgo di Grottazzolina per condividere la sua esperienza professionale dando la possibilità a molti di avvicinarsi al mondo musica. Infatti, oggi 1 marzo alle ore 21 presso la sala John Lennon di Grottazzolina, si terrà l’open day del laboratorio di canto per adulti. Un laboratorio di canto aperto a tutti senza limiti di età, dagli amatori che magari mentre lavorano si ritrovano a canticchiare un brano ascoltato alla radio, oppure a chi si diletta sotto la doccia improvvisando uno dei brani dei suoi autori preferiti. Oltre a questo, il laboratorio è una bella occasione per divertirsi, conoscere meglio se stessi, ma soprattutto per stare insieme e magari mettersi alla prova in una nuova esperienza che valorizzi anche una passione personale. Per informazioni è possibile contattare il 347-5077269. A.C.